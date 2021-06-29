الرقابة المالية تلغي ترخيص شركة المصرية الأمريكية السعودية للاستثمارات

رنا ممدوح _ أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قرار رقم 100 لسنة 2021 بتاريخ 20 يونيو الماضي بشأن إلغاء ترخيص شركة المصرية الأمريكية السعودية للاستثمارات المالية.

وتنص المادة الأولى على إلغاء ترخيص شركة المصرية الأمريكية السعودية للاستثمارات المالية ( نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية وزيادة رؤوس أموالها) وذلك إعمالا لأحكام المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وشملت المادة الثانية قيام الإدارة المركزية للشئون القانونية إخطار الشركة بهذا القرار بالطريق القانوني.

ويأتي قرار مجلس إدارة الهيئة بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

واستند أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي لهيئة الرقابة المالية، وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1481 لسنة 2020 بشأن وقف نشاط شركة المصرية الأمريكية السعودية للاستثمارات المالية لعد قيامها بإزالة المخالفات محل قرار الوقف.