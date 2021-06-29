يونايتد إيرلاينز تطلب شراء 270 طائرة من بوينج وإيرباص

العربية دوت نت – أعلنت شركة الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاينز عن طلبية ضخمة لشراء 200 طائرة من بوينج و70 من إيرباص في أكبر صفقة من نوعها للشركة وأكبر صفقة في عقد لشركة طيران أمريكية.

وستبلغ قيمة الطلبية 35.4 مليون يورو بحسب لائحة أسعار تلك الطائرات، علما بأن شركات الطيران كثيرا ما تدفع في نهاية التفاوض أقل بكثير من السعر الرسمي.

وأعلنت يونايتد إيرلاينز عن توظيف 25 ألف موظف لتشغيل الطائرات الجديدة. يشار إلى أن الشركة لديها حاليا نحو 800 طائرة.