مطارا طابا ومرسى مطروح يحصلان على شهادة الاعتماد الصحي من ACI

دوت الخليج – حصل مطارا طابا ومرسى مطروح على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) من قبل مجلس المطارات الدولي (ACI)؛ ليصبح إجمالي عدد المطارات التي حصلت على شهادة الاعتماد الصحي 11 مطارا.

وتشمل قائمة المطارات المصرية الحاصلة على شهادة الاعتماد الصحي: القاهرة، والأقصر، وأسوان، وبرج العرب، وشرم الشيخ، والغردقة، وسوهاج، وأسيوط، ومرسى علم، وطابا، ومرسى مطروح.

وأصبحت مصر من أكثر الدول على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط في عدد المطارات الحاصلة على شهادة الاعتماد الصحي من ACI.

ووفق بيان لوزارة الطيران المدني، فكان لمصر السبق فى المشاركة في برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) Airport Health Accreditation منذ انطلاقه، والذي يمنح المطارات تقييما يؤكد مدى توافق تدابيرها الصحية ضد فيروس كورونا وغيرها من الأوبئة.

وأكد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن حصول 11 مطارا على شهادة الاعتماد الصحي “إنجازا كبيرا” على المستوى الدولي والإقليمي.

وتابع: كما يؤكد مدى حرص قطاع الطيران على اتخاذ جميع الضوابط الوقائية بالمطارات المصرية، وعلى متن الطائرات وفقا للتوصيات الدولية لمنع تفشي فيروس كورونا والمحافظة على سلامة وصحة المسافرين، وبما يتماشى مع المعايير العالمية وضوابط السلامة والصحة التي وضعها مجلس المطارات الدولي ومنظمة الطيران المدنى الدولي “الإيكاو”.