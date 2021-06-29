إلزام موردي الأجهزة الكهربائية بعدم تحميل المستهلك أية رسوم لتفعيل الضمان

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محمد فرج – نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، منذ قليل، قرار رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بإلزام الموردين بعدم تحميل المستهلكين أية أعباء مالية لتركيب الأجهزة أو تفعيل ضمانها؛ وذلك بجميع الأنواع التي يشترط تركيبها بمعرفة المورد.
كما تضمن القرار إلزام جميع الموردين بإخطار الجهاز بتاريخ التركيب للأجهزة التى يلزم تركيبها وتشغيلها بمعرفة المورد وتفعيل الضمان.
ولفت القرار إلى أنه جاء بعد ورود العديد من شكاوى المواطنين بشأن مطالبة الشركات بتحـصيل مصاريف تركيب للأجهزة التى تحتاج للتركيب.
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