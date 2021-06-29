رئيس الوزراء: ما يتحقق في خطة تطوير المناطق العشوائية يشبه الحلم

دوت الخليج – تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أعمال الإزالات بمنطقة “بطن البقرة” بالفسطاط بحي مصر القديمة، تمهيدا لتطويرها، يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وخلال تفقده المنطقة، أكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات المتعلقة بإزالة المناطق غير الآمنة، وتسكين الأهالي في وحدات بديلة، تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بسبل المعيشة للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بما تم إنجازه من إزالة المباني في هذه المنطقة بالكامل تمهيدا لتطويرها، معتبرا أن ما يتحقق في خطة تطوير المناطق العشوائية يشبه الحلم، وهذه هي حقوق الإنسان التي توفرها الدولة.

كما بحث مدبولي مع وزيري التنمية المحلية والإسكان ومحافظ القاهرة تصور تطوير منطقة الفسطاط بالكامل، موجها بضرورة استكمال إزالة المناطق غير الآمنة، وأن يكون التطوير قائما على التخطيط الجيد، وتوفير جميع الاستخدامات، الخدمية والتنموية، لخدمة أهداف تحقيق التطوير الشامل للعاصمة.

ووجه أيضًا بتوفير جميع الخدمات الأساسية للأهالي الذين يتم نقلهم إلى مساكنهم الجديدة في الأسمرات وغيرها.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من محافظ القاهرة الذي أكد الانتهاء من إزالة منطقة “بطن البقرة” العشوائية بحي مصر القديمة بنسبة 100%، والتي تقع على مساحة 32 فدانا، ضمن خطة تستهدف تطوير منطقة الفسطاط بالكامل.

وأوضح أن عدد العقارات التي تمت إزالتها بالمنطقة بلغ 666 عقارا، كما تمت إزالة 147 من الورش والمعارض.

وأشار إلى أن عدد الأسر من أهالي منطقة “بطن البقرة” الذين تم تسكينهم في مساكن حضارية بديلة بمشروع الأسمرات بلغ نحو 1850 أسرة.