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دوت الخليج – أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية، أن تدشين البورصة السلعية لتصبح سوقا افتراضية يمكن من خلالها شراء السلع عن طريق تطبيقات عبر الهاتف.
وأوضح عشماوي، خلال حواره لبرنامج “مال وأعمال” على فضائية “إكسترا نيوز، أن البورصة السلعية ستقدم للمواطن سلعة أرخص في الثمن عن الأسواق العادية؛ نظرا لعدم وجود وسطاء بين البائع والمشتري إلى جانب توافرها بأعلى جودة بسبب الرقابة الحكومية.
وتابع: “ندير الآن أنشطة تجارية تصل استثماراتها إلى 1.3 تريليون جنيه، وهو ما يمثل تقريبًا 21% من قيمة الموازنة في 30 يونيو 2021”.
وأوضح عشماوي أن هذا القطاع يشمل كل ما يتعلق بالمراكز التجارية والمناطق اللوجستية أو التخزين السلع.
وأضاف: “وهو أيضًا يوفر فرص عمل لقطاع عريض من المصريين؛ بقدر بنحو 10 ملايين، أي ما يمثل ثلث ما يعمل به المصريين”.
وأشار إلى وجود زيادة كبرى في حجم القطاع التجاري بمصر؛ بنسبة 15%.
وتحدث رئيس جهاز التجارة الداخلية عن المناطق اللوجستية، قائلًا إنها مصطلح جديد على مصر.
وأشار إلى أن هناك 8 مناطق لوجستية قيد التنفيذ حاليًا، وهي مناطق لإعادة القيمة الاقتصادية للمنتج، مضيفًا: “وهنا لا نتحدث فقط عن السلع الأساسية لكن كل شيء مثل الإلكترونيات”.
وأوضح: “نتحدث عن 8 مناطق لوجستية، تخدم 18 مشروعا في 11 محافظة، بإجمالي استثمارات 50 مليار جنيه، في أكتوبر القادم ندعوكم لتشاهدوا أكبر منطقة لوجستية في مصر على مساحة 82 فدان فيها 17 نشاطا مختلفا”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس جهاز التجارة الداخلية: جار تنفيذ 8 مناطق لوجستية باستثمارات 50 مليار جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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