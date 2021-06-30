العملة المشفرة بيتكوين تصعد 5.4% إلى 36.4 ألف دولار

وكالات – ارتفعت بيتكوين 5.44% إلى 36.4 ألف دولار في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، لتضيف 1874.58 دولار إلى مستوى إغلاقها السابق.

وقفزت العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم 31.1% من أدنى مستوى لها هذا العام البالغ 27.7 ألف دولارا الذي هوت إليه في الرابع من يناير.

وصعدت إيثر، ثاني أكبر عملة رقمية، 6.53% إلى 2218.39 دولار لتضيف 135.93 دولار إلى مستوى إغلاقها السابق.