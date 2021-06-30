صندوق النقد: على الدولة أن تحدد وقتا للتدخل تحقيقا للتنافسية بين القطاعين العام والخاص

دوت الخليج – أكد سيلين آلار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أنه يوصي بتقليص دور الدولة في الاقتصاد المحلي، مع الاستمرار في تحسين دور القطاع الخاص في الوقت المقبل.

وأضافت آلار، في تصريحات عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الصندوق يستهدف زيادة الصادرات المصرية وتنشيط حركة التجارة الخارجية؛ ما يزيد من الناتج المحلي.

وأثنت آلار على وجود قوة شابة وديناميكية من القطاع الخاص في الوقت الحالي تساهم في الاقتصاد المصري.

وتابعت: “تاريخيًا الدولة المصرية دائمًا يكون لها دور كبير في الاقتصاد والمشروعات، وبعض الأحيان تتم الاستفادة من ذلك في الشمولية الاقتصادية وضمان النمو الثابت، ولكن يجب تدريجيًا أن يقل دور الدولة، والأهم هو أن توضح السلطة الوقت الذي تتدخل فيه ليكون هناك تنافسية بين القطاع العام والخاص”.

كما فسرت آلار، مصر في “مبادرة تسوية مديونية السودان” باستخدام حصتها لدى صندوق النقد الدولي، قائلة إنه بسبب عدم دفع السودان لمستحقاته السابقة لصندوق النقد الدولي، فقد انضمت مصر إلى 114 دولة من الأعضاء الذين وافقوا على توفير 1.5 مليار دولار من حصصهم لدى الصندوق من أجل دعم مبادرة التسوية.

وواصلت رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر: “في ظل مشاكل فيروس كورونا، سيسمح لـ 190 دولة من بينها مصر الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي، وسيظل صندوق النقد داعما لإصلاحات الاقتصاد المصري”.

كما وجهت آلار نصيحة لضمان استقرار الاقتصاد المصري، من خلال التركيز على تنشيط حركة السياحة الوافدة مع الاستمرار في تطبيق السياسة الحكيمة.