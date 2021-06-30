نائب وزير التخطيط: نستهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 6% خلال 3 سنوات

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دوت الخليج – قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه لم تعد هناك فروقات كبرى بين توقعات الحكومة وصندوق النقد الدولي فيما يخص معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف كمالي، في تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 5.6% في العام المالي 2021 -2022، وصولا إلى 6% خلال سنتين أو ثلاث سنوات.
وعن سؤاله حول موعد عودة النمو الاقتصادي لمعدلات ما قبل 2011، قال: “نسير نحو هذا الهدف لكن يجب أن نعلم أنه في ظل هذه النسب المرتفعة لمعدلات النمو قبل 2011 لم يكن يشعر بذلك رجل الشارع وكان الفقر يزداد وكان النمو يتوقف على طبقات بعينها دون الأخرى”.
وأضاف كمالي: “الإصلاحات الاقتصادية المقبلة لن تؤثر على المواطن، ولكنها ستؤدي لزيادة الإنتاجية، وستكون هناك فرص عمل جيدة”.
وتابع: “كل هذه الإصلاحات نستهدف منها دعم القطاع الخاص، لتهيئة بيئة الأعمال، فلا يمكن لمستثمر أن يدخل في مشروعات في ظل انقطاع التيار الكهربائي أو وجود مشاكل في المياه أو الصرف الصحي أو في الطرق. نقوم بالإصلاحات لدعم مشروعات القطاع الخاص”.
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