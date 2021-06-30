مال وأعمال

تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين إلى 50.9 خلال يونيو

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شينخوا _ أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء، بلوغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الصين 50.9 في يونيو، بانخفاض طفيف عن 51 في مايو.

وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة أدناه الانكماش.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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