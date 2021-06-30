قطر للبترول تبدأ تسويق سندات دولارية متعددة الشرائح لأول مرة في 15 عاما

– بدأت قطر للبترول، أحد أكبر موردي الغاز المسال في العالم، يوم الأربعاء تسويق سندات مقومة بالدولار تنقسم إلى أربع شرائح وفقا لآي.إف.آر الخدمة الإخبارية المعنية بأدوات الدخل الثابت.

وتعرض قطر للبترول سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 80 نقطة أساس فوق عوائد الخزانة الأمريكية لشريحة أجلها خمس سنوات، و120 نقطة أساس فوق عوائد الخزانة لشريحة أجلها عشر سنوات و145 نقطة أساس للشريحة التي أجلها 20 عاما.

كما تعرض أيضا سندات فورموزا لأجل 30 عاما عند نحو 155 نقطة أساس فوق عوائد الخزانة الأمريكية. وسندات فورموزا تُباع في تايوان من جانب مقترضين أجانب وتكون مقومة بعملات بخلاف الدولار التايواني.

كانت مصادر أبلغت في وقت سابق بأن الصفقة قد تجمع ما يصل إلى عشرة مليارات دولار.