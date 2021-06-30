البنك التجاري الدولي يقتنص موافقة الرقابة المالية لإصدار سندات خضراء بقيمة 100 مليون دولار

رنا ممدوح _ أعلن البنك التجاري الدولي عن فتح باب الاكتتاب لأول إصدار سندات خضراء في السوق المصرية وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية من هيئة الرقابة المالية في 21 يونيو الجاري.

وتبلغ قيمة الطرح الخاص وفقا لبيان البنك المرسل للبورصة اليوم، 100 مليون دولار أمريكي في صورة سندات لأجل خمس سنوات ذات عائد ثابت وغير قابلة للاسترداد.

وتستخدم العائدات في تمويل محفظة من القروض الخضراء التي يقدمها البنك التجاري الدولي لعملائه من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تمويل المصروفات الرأسمالية الخاصة بالمباني الخضراء التابعة للبنك وبنسبة تصل إلى 20% من إجمالي العائدات.

وأعلن البنك، عن تأكيد مؤسسة التمويل الدولية التزامها بالاكتتاب في كامل قيمة الإصدار.

وبحسب البيان، سوف يتم توجيه حصيلة عائدات هذه السندات إلى مجموعة متنوعة من مبادرات الحد من تغير المناخ، ويتضمن ذلك إنشاء المباني الخضراء، وترشيد الطاقة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة المياه ومياه الصرف الصحي والنقل النظيف.

وقال البنك، إن إصدار هذا النوع من السندات يعد بمثابه جزء لايتجزأ من رسالة البنك التجاري الدولي لدعم العملاء الذين يتطلعون إلى اتخاذ خيارات استثمارية أكثر استدامه، كما سيساهم في ترسيخ الأثر الإيجابي على البيئة في نسيج سياسته الائتمانية واتخاذ القرار فيما يتعلق بقرارات الإقراض والاستثمار.

وأعلن البنك أنه سوف يقوم بإطلاق إطار عمل السندات الخضراء خلال الأسبوع الجاري، والذي يحدد معايير استخدام حصيلة الإصدار وشروط الحصول على تمويل، ومعايير الاختيار للمشروعات التي سيتم تمويلها من خلال القروض الممنوحة للعملاء، وإدارة حصيلة الإصدار بالإضافة إلى إعداد التقارير وتقييم الآثار الناتجة عن هذه التمويلات.

وأوضح، أن شركة فيجيو إيريس التابعة لمؤسسة موديز العالمية قامت بمراجعة هذا الإطار والذي يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء الخاصة بالرابطة الدولية لسوق رأس المال الصادرة عام 2018.

وأضاف، أن هذا الإصدار يؤكد التزام البنك بدمج ممارسات الاستدامة بجميع العمليات اليومية لتتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وكذلك اتفاقية باريس للمناخ، وذلك باعتباره أحد الأعضاء المؤسسين ممن قاموا بإعداد المبادئ المصرفية ذات المردود الإيجابي في إطار المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ويلتزم البنك وفقا للبيان بضمان توافق التقارير التي يقوم بإعدادها مع العديد من معايير إعداد تقارير التنمية المستدامة، بما في ذلك مبادرة إعداد التقارير العالمية، والتي تتيح تقديرات كمية ملموسة لاستراتيجية الحد من غازات الاحتباس الحراري والانتقال إلى اقتصاد خال من الكربون على المدى المتوسط.

ويقوم البنك التجاري الدولي بدور مدير الطرح، على أن يقوم مكتب ذو الفقار للمحاماة بدور المستشار القانوني وشركة ديلويت بدور المراجعة.