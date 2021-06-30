مال وأعمال

البورصة: غدا إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

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قررت إدارة البورصة المصرية، تعطيل العمل غدا الخميس الموافق 1 يوليو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ويستأنف العمل يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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