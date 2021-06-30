قررت إدارة البورصة المصرية، تعطيل العمل غدا الخميس الموافق 1 يوليو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. ويستأنف العمل يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البورصة: غدا إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.