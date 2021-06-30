المصرية للاتصالات تعلن خلو منصب نائب الرئيس التنفيذي لنظم وتكنولوجيا المعلومات

رنا ممدوح _ أعلنت شركة المصرية للاتصالات، في بيان للبورصة اليوم، أن منصب نائب الرئيس التنفيذي لنظم وتكنولوجيا المعلومات أصبح شاغرا.

يذكر أن الشركة وقعت منذ أيام عدد من الاتفاقيات المشتركة مع شركة هاتف ليبيا، وشركة الاتصالات الدولية الليبية، وذلك فى مجالات التدريب وتقديم الاستشارات الفنية والدعم الإدارى ودعم تقديم الخدمات الدولية.