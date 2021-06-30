الشرقية للدخان تقرر خفض رأس المال بإعدام 20 مليون سهم خزينة

رنا ممدوح _ قرر مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان – ايسترن كومباني- في جلسته المنعقده أمس الموافقة على إعدام عدد 20 مليون سهم خزينة وتخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 2.250 مليار جنيه إلى 2.230 مليار جنيه.

وفوض المجلس وفقا لبيان الشركة المرسل للبورصة اليوم، رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية الغير عادية لمناقشة خفض رأس المال عن طريق إعدام 20 مليون سهم خزينة.

وتناقش العمومية ضمن جدولها تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، على أن يتم اعتماد نموذج الإفصاح وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بخصوص هذا الشأن في مجلس إدارة لاحق.

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وافق في مارس 2020 على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

وأصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.

وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأياً منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد ، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.