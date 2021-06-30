مصر تتعاقد مع شركة نوفارتس لتوفير علاج الأطفال المصابين بضمور العضلات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك جهود تقوم بها مصر لعلاج المصابين بالضمور العضلي في مصر، مشيرًا إلى أنهم ليسوا كثيرون لكن العلاج الطفل أو الطفلة الواحد يتكلف 3 ملايين دولار.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته خلال تفقد المعدات التي أشرفت على تنفيذ الريف المصري، أن الحصر الأول للمصابين في مصر سوف يكلف الدولة ما يقارب 450 مليون دولار، متابعًا: “في بلاد لا تتحمل علاج هؤلاء الأطفال لكننا لم نقل أن هذه التكاليف فوق طاقتنا”.

وفسر السيسي، الجهود المبذولة لعلاج الأطفال المصابين بضمور العضلات، أن العلاج يجب أن يكون من سن أقل 6 شهور وحتى سنة وإذا وصل العمر إلى عامين يكون العلاج بالغ الصعوبة، وقد بدأ الكشف عن الأطفال حديثي الولادة وهو ما يتم بتكاليف ضخمة.

وكشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه طبقًا لتوجيهات الرئيس تم التواصل مع الشركة المصنعة للعلاج الذي يعد الأعلي في العالم، وتم توقيع برتكول تعاون يتم من خلاله الحصول على هذا الدواء وتطور مراكز طبية على مستوى الجمهورية على ذلك.

كما وجه الرئيس الشكر لشركة “نوفارتس” السويسرية المصنعة لدواء ضمور العضلات بسبب توقيع اتفاق مع الحكومة المصرية، لعلاج ضمور العضلات لدى الأطفال.

وكشف السيسي عن أنه سيتم افتتاح أول مصنع للصناعة مشتقات البلازما قريبًا، مشددًا بقوله: “هذا المصنع هام جدًا وأنا حلمت به حينما كنت وزير دفاع وتم تدشينه في عام ونصف وسيخدم المواطن المصري”.

وسلط الرئيس الضوء على تصنيع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وطالب بأن يتم الإسراع في تنفيذها ليحصل عليها المواطنين.

وكشفت وزيرة الصحة، أن هناك خطة لتصنيع اللقاح الصيني لفيروس كورونا وما هو مستهدف انتاج 80 مليون جرعة.