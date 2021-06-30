اتحاد البورصات اليورو آسيوية يعقد عموميته باستخدام نظام التصويت الإلكتروني E-Magles

رنا ممدوح _ عقد اتحاد البورصات اليورو آسيوية جمعيته العامة العادية الأسبوع الماضي باستخدام نظام التصويت الإلكتروني E-Magles لإجراء الانتخابات اللازمة لمجلس الإدارة وكذا الرئيس الجديد.

ويساعد التطبيق الذي طورته شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) “التابعة للبورصة المصرية، مارس عام 2020 على تمكين الشركات من عقد اجتماعاتها عن بعد، بما يسمح باستمرارية نشاط الشركات.

وطورت البورصة المصرية من خلال شركتها التابعة” مصر لنشر المعلومات”، النظام في إطار دعم توجه الدولة المصرية نحو عملية التحول الرقمي، وزيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات، حيث يساهم نظام التصويت الالكتروني بشكل ملحوظ في تسريع إجراءات اعتماد قرارات مجالس ادارات الشركات وجمعياتها العمومية، وهذا بدوره سيوفر الوقت والجهد والتكلفة.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوية، إن استخدام نظام التصويت الالكتروني المطور من قبل الشركة التابعة مصر لنشر المعلومات، يدعم جهود الدولة المصرية في تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي، وزيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك سيسهل المشاركة بفاعلية في اجتماعات مجالس الإدارة، واجتماعات الجمعيات العامة والتعليق على كل بند من بنود جدول أعمال الاجتماع.

وذكر المهندس ياسر الالايلي العضو المنتدب لشركة مصر لنشر المعلومات التابعة للبورصة المصرية، أن التطبيق الإلكتروني “E-Magles” المعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، يستخدم أعلى المعايير الأمنية في حماية المعلومات، متسقاً مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وأشار إلى أن شركته تعمل على تعريف كافة المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية محلياً وإقليمياً بخصائص ومزايا النظام الجديد لمساعدة الشركات في عقد اجتماعاتها واستمرارية عملها.

وكشف عن استخدام إحدى الشركات المقيدة في بورصة الدار البيضاء بالمغرب لنظام”E- Magles” عقد اجتماعاتها الأسبوع الماضي، معرباً عن تطلعه مع تبني خطط ترويج طموحة تعزيز استخدام النظام الجديد إقليمياً جنباً إلى جنب مع خطط التوسع في السوق المصرية.

ويتزايد عدد مستخدمي البرنامج الجديد حيث بلغ عدد اجتماعات مجلس إدارة 19 اجتماع، والجمعيات التي استخدمت النظام الجديد 165 جمعية وأن عدد الشركات المساهمة التي استخدمت النظام حوالي 76 شركة، وكذلك46 فيديو كونفرانس، وقد بلغت نسبة التصويت الإلكتروني حوال 89% من إجمالي التصويت.

ويسهم التطبيق في تجنب التجمعات الكبيرة للشركات التي بها أعداد كبيرة من المساهمين، ومساعدة المساهمين الأجانب في تجنب السفر والاعتماد على التصويت عن بعد، وإقامة اجتماعات مجالس الإدارة في موعدها بشكل يضمن صحة انعقادها.

ويمكن نظام التصويت الالكتروني الجديد كل مساهم من التصويت الإلكتروني على كل قرار في الجمعية وكذا التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ‏يضمن النظام الجديد سرية المعلومات والتحقق من شخصية كل مساهم قبل السماح له بالتصويت، وأيضا التأكد على سبيل الحصر من حضور المساهمين، لضمان صحة قرارات الجمعية.

ويسمح النظام أيضاً بالحضور الفعلي خلال يوم عقد الجمعية مع الأخذ في الاعتبار بنتائج تصويت الأشخاص الذين صوتوا عن بعد، ويتيح عمل تقارير وافية بنتائج التصويت تتضمن عدد الحضور ونوعية التصويت إذا كان بالحضور الفعلي أو الإلكتروني.

وفيما يتعلق بمتطلبات النظام، فالمطلوب أن يقوم ممثل الشركة الراغبة في استخدام النظام أن يقوم بتحميل ملف يتضمن قائمة ببيانات المساهمين بعد الحصول عليه من شركة مصر للمقاصة في صيغة excel‏ ونسخة مطبوعة معتمدة (pdf) ومطابقة النسختين، وللشركات الراغبة في الاشتراك بنظام التصويت الالكتروني، من خلال اللينك التالي: https://emagles.gr8.com/