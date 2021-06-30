إسلام عزام: إعداد دراسة متكاملة عن سوق المشتقات المالية

دوت الخليج _ كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن التركيز خلال الفترة الحالية على إعداد دراسة متكاملة عن سوق المشتقات المالية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من الدراسة المالية للسوق الجديدة، ووضع تصور لنوعية المشتقات التي سيتم إطلاقها مع بداية التفعيل.

وأضاف عزام ردًّا على سؤال دوت الخليج خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقد أمس حول أهم الملفات التي يتولى قيادتها خلال الفترة الحالية، أن التصور لنوعية المشتقات يقضي بإطلاق المستقبليات على المؤشرات وعلى الأسهم، وكذلك الخيارات سواء على المؤشرات أو الأسهم.

وتدخل الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بالتعقيب على أن دور الهيئة من المفترض انتهاؤه عقب صدور كل القرارات التنظيمية المتعلقة بسوق المشتقات المالية على صعيد ضوابط هيكل الملكية وعضوية مجلس الإدارة والإطار العام للنظام الأساسي، ويكون على الأسواق والجهات المهتمة التقدم للرقابة المالية للحصول على الترخيص سواء لإنشاء بورصة العقود الآجلة والمشتقات أو شركة التسوية الخاصة بها، إلا أنه مع تأخر هذه الخطوة تم مخاطبة د.عزام لإعداد دراسة متكاملة توضح هيكل العمل والعقود المقترحة بها وعرض ملخصها على السوق.

وكشف عمران عن اعتزام الرقابة المالية إعداد دراسة تالية تتعلق بتدشين شركة المقاصة للعقود الآجلة، لتحديد التكلفة والبنية التحتية وهيكل ممارسة الأعمال، لتطرحه كتصور مرجعي للمهتمين بالأمر قائلًا “في النهاية الرقابة المالية لن تدشن هذه الكيانات بنفسها فهذا ليس دورها ولكننا نعمل على تشجيع تنفيذه وتسهيل الطريق لذلك”.

وأكد عمران أنه رغم سماح القواعد المنظمة بشكل صريح على حق البورصة المصرية في إطلاق مشتقات على الأوراق المالية المقيدة بها، إلا أن الامر يتطلب وجود مقاصة وتسوية متخصصة للتعاملات على العقود الآجلة وفقًا لنص القانون.