النفط قرب أفضل أداء نصف سنوي منذ 2009 بدعم آمال التعافي

وكالات _ يتجه النفط نحو تسجيل أفضل أداء نصف سنوي منذ عام 2009، حيث أدى الانتعاش من الوباء إلى زيادة استهلاك الوقود وتقليص إمدادات السوق قبل اجتماع “أوبك+” الرئيسي الذي من المتوقع أن تنجم عنه زيادة في الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك نحو 74 دولارًا للبرميل اليوم الأربعاء، فيما يتداول برنت فوق 75 دولاراً للبرميل، وأسعار الخامين مرتفعة بأكثر من 50% هذا العام.

وأفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت بمقدار 8.15 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين، مما زاد من المعنويات الإيجابية قبل اجتماع “أوبك+” المقرر يوم الخميس.

وقد تم تأخير المحادثات الأولية بشأن سوق النفط، لإتاحة مزيد من الوقت لأعضاء التحالف لحل الخلافات. ويأتي ذلك في وقت تثير عودة ظهور كورونا في بعض المناطق مخاوف بشأن توقعات الطلب.

ساعد التعافي في اقتصادات مستهلكي الطاقة الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، في دعم زيادة الطلب على الوقود ودفع الأسعار إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018. وتتوقع “أوبك+” أن تظل السوق في حالة عجز في المعروض لبقية هذا العام، إذا حافظت المجموعة على استقرار الإنتاج، في حين أن احتمال حدوث تدفق وشيك من الخام الإيراني يتلاشى مع استمرار المحادثات لإحياء اتفاق نووي.

قال هوي لي، الاقتصادي في شركة Oversea-Chinese Banking Corp، في سنغافورة: “نتوقع أن يستمر الاستهلاك في تجاوز العرض على المدى القريب. ومع تلقي المزيد من الناس للتطعيم، يجب أن تستمر مخاوف الطلب التي يقودها الفيروس في التقلص”،.

مع ذلك، فإن تفجر الغصابات الأخير يثير بعض المخاوف، وقد ارتفعت الحالات في المملكة المتحدة فيما تتسابق السلطات في أستراليا لاحتواء تفشي متحور دلتا الأكثر عدوى، وقد جددت دول أخرى قيود السفر.

وسيكون الانخفاض في المخزونات الذي أبلغ عنه معهد البترول الأمريكي هو الأكبر منذ يناير، إذا تم تأكيده من قبل بيانات إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء.

والتقدير المتوسط ​​في مسح “بلومبرج” يشير إلى انخفاض قدره 3.85 مليون برميل. ومع ذلك، قال معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 2.42 مليون برميل.

وكان من المقرر أن تعقد “أوبك+” اجتماع هيئتها الاستشارية – لجنة المراقبة الوزارية المشتركة – اليوم الأربعاء، لكن تلك الجلسة ستعقد يوم الخميس المقبل. وقال المندوبون إن الهدف هو إتاحة مزيد من الوقت للمحادثات. وطلب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك التأجيل بسبب “التزامات رئاسية”، بحسب رسالة رسمية.

من المتوقع أن يزيد التحالف الإنتاج لشهر أغسطس بنحو 550 ألف برميل يوميًا، وفقًا لمسح أجرته “بلومبرج”. وتوقع Goldman Sachs ارتفاعًا مماثلاً، لكنه قال إنه حتى الزيادة المفاجئة بمقدار مليون برميل يوميًا لن تكون كافيًا لمواكبة الارتفاع في الطلب.