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محمد فرج _ أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حسين منصور، القرار رقم 8 لسنة 2021 بشأن مقابل خدمة إعادة تشكيل لجنة لفحص الرسالة الواردة عند عدم حضور المستورد أو من يمثله فى الموعد الحدد للجنة الفحص.
ونص القرار الذي نشرته الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية-، على أنه حال عدم حضور المستورد أو من يمثله لجنة فحص الرسالة الواردة، يتم تحصيل مقابل خدمة جديد بقيمة 3 أضعاف القيمة الكلية لمقابل خدمات فحص الرسالة التي حصلتها الهيئة على الرسالة بحد أدنى 10 آلاف جنيه وبما لا يتجاوز 30 ألف؛ وذلك لتحديد موعد جديد لفحص الرسالة الخاصة به.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة سلامة الغذاء: فرض رسوم جديدة على المستورد حال التغيب عن الموعد المحدد للجنة فحص الرسالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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