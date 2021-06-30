مال وأعمال

‎ميزان المدفوعات يحقق فائضا كليا 1.8 مليار دولار خلال 9 أشهر

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إسلام جابر _ كشف البنك المركزي المصري المصري، عن تحقيق ميزان المدفوعات، فائضا كليا بقيمة 1.8 مليار دولار، خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2020 / 2021، مقابل عجز بلغ 5.1 مليار دولار نفس الفترة من العام المالي 2019 / 2020 بسبب أزمة كورونا.

وذكر البنك المركزي المصري، أن عجز المعاملات الجارية بميزان المدفوعات ارتفع بنحو 6 مليار دولار، حيث سجل العجز أول 9 أشهر من العام المالي 2020 / 2021 بنحو 13.3 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2019 / 2020.

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وأرجع البنك المركزي المصري ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية لاقتصار الإيرادات السياحية على أقل من ثلث ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام المالي 2019 / 2020، متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية بسبب أزمة كورونا والتي لا يزال يعاني منها الاقتصاد العالمي.‎

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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