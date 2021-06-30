تراجع معدل البطالة في السعودية لأدنى مستوى منذ 5 سنوات

_ أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، المبنية على مسح القوى العاملة للربع الأول من عام 2021، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 11.7% في الربع الأول من عام 2021، مقابل 12.6% في الربع الرابع من عام 2020.

ووصلت معدلات البطالة في السعودية لأدنى مستوى منذ 2016، حينما كانت عند 11.6%، في الربع الثاني من نفس العام.

وذكرت الهيئة، في تقرير إحصاءات سوق العمل، الصادرة اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة للسعوديين جاء أقل مما كان عليه في الربع الأول من العام الماضي بـ0.1 نقطة، أي أنه أقل من مستواه قبل جائحة كورونا.

وانخفض معدل البطالة لإجمالي السكان في سن العمل (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) لتصل إلى 6.5% مقارنة بنسبة 7.4% خلال الربع الرابع من عام 2020.

وأظهرت بيانات الهيئة انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور في سن العمل بالسعودية في الربع الأول من عام 2021 إلى 3.7% مقارنة بنسبة 4% في الربع الرابع من العام السابق 2020.

كما انخفض معدل البطالة لإجمالي السكان الإناث في سن العمل من 20.2% في الربع الرابع من عام 2020 إلى 16.1% في الربع الأول من عام 2021.

وبلغ معدل البطالة للذكور السعوديين 7.2% في الربع الأول من عام 2021، مقابل 7.1% في الربع الرابع من العام الماضي، فيما بلغ معدل البطالة للسعوديات 21.2% خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 24.4% في الربع السابق، بناءً على تقديرات مسح القوى العاملة.