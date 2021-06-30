مؤسسة التمويل الدولية ضخت 500 مليون دولار في مصر منذ بداية جائحة كورونا

إسلام فضل _ قال وليد لبادي، المدير الإقليمى لمصر وليبيا واليمن في مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، إن المؤسسة ضخت تمويلات في مصر منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتي الآن بقيمة 500 مليون دولار.

وأضاف لبادي خلال مؤتمر بالتعاون مع شركة مصر للقابضة للتأمين الإعلان عن التعاون بين المؤسستين لخلق فرص عمل للمرأة وتمكينها في المجتمع، أنه تم ضخ تلك التمويلات في العديد من المجالات أبرزها القطاع الصحي.

وقال لبادي في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج منتصف يونيو الجاري، إن المؤسسة تدرس ضخ تمويلات بقيمة 300 مليون دولار في قطاع الرعاية الصحية، وذلك لتحسين جودة حياة المواطنين .

وذكر أن مؤسسة التمويل الدولية تدرس حاليا الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال معالجة محطات المياه المقرر الإعلان عنه قريبا بما يتوافق مع أهداف التمويل المستدام، رافضا الإفصاح عن قيمة التمويل.