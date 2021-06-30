أبو ظبي التجاري مصر يطلق ADCB Academy لتدريب حديثي التخرج

دوت الخليج _ أطلق بنك أبو ظبي التجاري – مصر، أكاديمية ADCB Academy، والتي تهدف لتدريب حديثي التخرج لإعدادهم لوظائف مستقبلية في البنك، وتحقق الفهم المطلوب لطبيعة العمل المصرفي بشكل عام والدراية الكاملة لبيئة العمل داخل بنك أبوظبي التجاري – مصر بشكل خاص.

وقال إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك، إن ADCB Academy تُعد أحد أهم المبادرات الاستراتيجية التي يقدمها البنك، والتي تلعب دورًا هامًا في إكساب حديثي التخرج المهارات العملية اللازمة لبدء حياتهم المهنية بالقطاع المصرفي، حيث يتوافر في البرنامج التدريبي – الذي تم إعداده بالتعاون مع جهات متخصصة وبناءًا على محاور علمية أعدت وفقًا لأحدث المعايير العالمية – كافة الآليات اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى لحديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي.

أضاف أن البرنامج بدأ أول يناير 2021، و لمدة 6 أشهر من التدريب المكثف بالتعاون مع العديد من الجهات يأتي على رأسها المعهد المصرفي المصري.

وتابع أن البرنامج تضمن تدريب عملي بإدارات البنك المختلفة لمعرفة طبيعة عملها، و لإعداد المتدربين على بدء العمل بالبنك، وشارك في البرنامج 40 متدرب حديثي التخرج، خضعوا لإختبارات عديدة وكذلك إجتياز المقابلات الشخصية لضمان اختيار أفضل العناصر.