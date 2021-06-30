مال وأعمال

تطوير مصر تحصل على القرار الوزاري لمشروع دي باي بالساحل الشمالي

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بكر بهجت _ حصلت شركة تطوير مصر على القرار الوزاري الخاص بمشروعها “دي باي” بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالي.

وأعلنت الشركة في بيان عن بدء طرح المشروع، بعد حصولها على أول قرار وزاري من جهاز تعمير الساحل الشمالي التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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وأشاد الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير، بجهود هيئة المجمعات العمرانية الجديدة في تسريع وتيرة التنمية في منطقة الساحل الشمالي ككل.

وأضاف أن الهيئة نجحت في إصدار القرار الوزاري الخاص بالحصول على أرض مشروع “دي باي” في مدة قصيرة لا تزيد عن شهر واحد مما يؤكد أن هناك انفراجة كبيرة في الإجراءات الخاصة بالحصول على الأراضي والتراخيص في الساحل الشمالي بعد قرار نقل الولاية على أرض الساحل الشمالي من المحليات إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتابع أن ذلك يساهم في سرعة تنمية المنطقة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفت أن  تطوير مصر تقوم بتنمية “دي باى” علي مساحة 200 فدان خلال 6 أعوام بتكلفة استثمارية تقارب 7 مليارات جنيه.

وأوضح شلبي، أنه من المخطط أن يضم المشروع وحدات متنوعة بين الفيلات والشاليهات والوحدات الفندقية، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الخدمية والترفيهية التى ستقوم تطوير مصر بتوفيرها داخل المشروع.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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