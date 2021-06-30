القابضة للتأمين تدرس الاستحواذ على شركة تأجير تمويلي وتخصيم خلال الربع الأخير

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إسلام فضل _ قال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، إن الشركة تدرس خلال الفترة الراهنة الاستخواذ علي شركة تعمل في مجال التأجير التمويلي والتخصيم.
وأضاف الحيني خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الشركة تدرس حاليًا عدد من الشركات لاختيار واحدة فقط تعمل في المجالين، متوقعًا إتمام الاستحواذ خلال الربع الأخير من 2021.
وذكر أن القابضة للتأمين تخطط أيضًا الدخول فى مجال التمويل متناهى الصغر، ولكن بعد الاستخواذ علي شركة التأجير التمويلي والتخصيم.
وأشار إلى أن شركته تتطلع لدخول السوق السعودية بعد انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكد الحيني، أن الشركة قامت بالفعل بمحاولات لدخول السوق السعودي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن السوق السعودية نصب أعيننا وسنعاود المحاولة بعد انحسار الجائحة.
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