هواوي تكنولوجيز تخطط لنشر تقنية العمود الذكي في المدن المصرية

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إسلام فضل _ قال مدحت محمود، مدير الحلول الرأسية للتحول الرقمي بشركة هواوي تكنولوجيز شمال أفريقيا، إن الشركة تسعى خلال الفترة الحالية إلى نشر تقنية العمود الذكي في المدن المصرية.
وأوضح محمود في تصريحات خاصة لجريدة “دوت الخليج”، أن ذلك العمود يقدم العديد من الخدمات أبرزها؛ شاشة للمعلومات، وأحدث تقنيات واي المعروفه بواي فاي 6، وأضاءة ذكية، كما يحتوي العمود علي جهاز يقيس التلوث البيئي وسرعة الرياح.
وأشار إلي أن ذلك بالإضافة إلى أحدث أجهزة إنترنت الأشياء للاستخدامات المستقبلية وكاميرات عالية التقنية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها كوسيله فعالة وسريعة لكشف المشاكل المتواجدة في نطاق العمود الذكي بسرعة أتخاذ القرار علي بعد من مشغلي المدينة.
وأضاف أنه من خبراتنا بالعمل في دول المنطقة نجد أن المدن تقوم باختيار المناطق الأكثر أمانًا واحتياجًا للخدمات المتقدمة لتركيب ذلك العمود الذكي لحين تعود المواطنين علي تلك الخدمات دون إتلافها.
وذكر أن الشركة تقوم بتقديم كافة التقنيات الرقمية في البنية التحتة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمدن قبل إنشاء ذلك العمود، مشيرًا إلي انه يتم تصنيعة مع شركائنا ليكون مقاوم لدرجة الحرارة المرتفعة والأمطار والرطوبة.
وتابع محمود، أن الشركة حرصت على انشاء Cairo OpenLab في مصر لخدمة المنطقة بأكملها وهو ما يأتي إيضًا متسقًا مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 لتعزيز التحول الرقمي وتفعيله في شتى القطاعات.
ولفت أن الشركة تقوم بربط الحلول والتقنيات الخاصة بالتحول الرقمي بأهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات على سبيل المثال وليس الحصر: المدن الذكية، والنقل الذكي، والتعليم الذكي خاصة في الجامعات، فضلاً عن قطاع الصحة والمرافقباستخدام أحدث التقنيات مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
أضاف أن مختبر Cairo OpenLab يعد الأول في مصر وشمال أفريقيا وضمن 12 مركز إقليمي أخر مستوى العالم، حيث يعمل على تطوير استخدام حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات، فمن خلال استخدام التقنيات المتطورة يمكن أن نضع حلول لجميع المشاكل الهامة التي تواجه هذا القطاع الاستراتيجي في التحول الرقمي.
ونوه أن هواوي تساهم من خلال Cairo OpenLab في تطوير النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للقطاعات المختلفة، حيث ساهم في تطوير الحلول المبتكرة مع أكثر من 400 شريك.
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