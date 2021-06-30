وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة تزدهر خلال يونيو

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وكالات _ زادت وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة بقوة في يونيو، لكن وتيرة التوظيف تباطأت عن الشهر السابق حيث واصلت الشركات تدافعها للعثور على عمال لتلبية الطلب المتزايد مع زيادة زخم إعادة فتح الاقتصاد.
وأظهر تقرير التوظيف الوطني اليوم الأربعاء، أن أعداد الوظائف بالقطاع الخاص تزايدت بمقدار 692 ألف وظيفة.
في السياق نفسه، تم تعديل بيانات مايو بشكل تنازلي لتظهر إضافة 886.000 وظيفة بدلاً من 978.000 وظيفة تم الإبلاغ عنها في البداية.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا زيادة الوظائف بالقطاع الخاص بمقدار 600 ألف وظيفة.
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