البنك المركزي المصري يدشن منصة لعلاقات المستثمرين على موقعه الإلكتروني

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إسلام فضل – أعلن البنك المركزي المصري المصري تدشين منصة لعلاقات المستثمرين على موقعه الإلكتروني، موضحا أن من شأنها دعم وتعزيز مستويات شفافية سياسات وبيانات البنك.
وقالت سالي رفعت، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن مهمة المنصة تتمثل في تعميق وتشجيع إقامة حوار بناء وفعال، مع فتح قنوات اتصال للمستثمرين مع البنك المركزي المصري من أجل الحصول على رؤية أكثر وضوحا حول الآفاق والتطورات الاقتصادية.
وأكدت رفعت أن المنصة تقدم نظرة عامة وشاملة عن إطار عمل الاقتصاد الكلي في مصر، وسلسلة من الروابط المفيدة تساعد على سهولة تصفح موقع البنك المركزي المصري المصري، إلى جانب التحديث المستمر للفعاليات المستقبلية والأحداث الهامة التي تنظمها إدارة علاقات المستثمرين.
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