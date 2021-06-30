- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
إسلام فضل – قال أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، أنها تتعامل حاليًا مع 6 بنوك مصرية في مجال التأمين البنكي، وتتفاوض حاليا مع بنكين آخرين.
وأضاف عبد العزيز، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية طرح بعض الوثائق التأمينة والشهادات الجديدة.
وأوضح أن الشركة تستهدف وصول إجمالي الاقساط لنحو 7 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد.
ونوه إلى أن الخطوات التي اتخذتها الشركة في عمليات التحديث والتطوير ساعدتها على تخطى تداعيات كورونا، رغم تأثيرها السلبي على السوق، وتجاوز جميع المستهدفات.
وأشار إلى أن إجمالي الأقساط المنفذة خلال العام المالي الجاري تجاوز المستهدف في بداية العام البالغ 6 مليارات جنيه، وأن الشركة حصلت على ملياري جنيه أقساط من تسويق وثيقة «معاش بكرة» عبر فروع البنك الأهلي.
وجرى إطلاق وثيقة “معاش بكرة” نتاجا لاتفاقية التأمين البنكي بين شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري، وهي توفر مزايا وتسهيلات متعددة غير موجودة في أي وثيقة أخرى.
وأشار إلى تسويق الوثيقة عبر 150 فرعا حتى الآن، ومن المستهدف وصول عدد الفروع لنحو 250 فرعا خلال شهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر لتأمينات الحياة تستهدف أقساطا بنحو 7 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.