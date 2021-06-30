عاجل.. تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر

دوت الخليج – أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، صرف الزيادات المالية الجديدة، التي تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافي، للعاملين بالدولة، مع مرتبات الشهر المقبل بدءًا من 12 يوليو 2021.

وأعلن معيط، في بيان صحفي، تقديم مواعيد صرف المرتبات عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام المالي الجديد بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى.

وأشار إلى تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 5 أيام خلال هذه الأشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب وزير المالية بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر يوليو، وأغسطس، وسبتمبر لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفي مقدمتها: مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة «الجائحة».

وأوضح أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 12 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 13 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 14 يوليو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 26 و27 يوليو.

وأشار إلى صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 17 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 18 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 19 أغسطس، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 22 و23 أغسطس.

كما لفت إلى صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 21 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 23 سبتمبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 26 و27 سبتمبر.

وأهاب بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، مع ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».