صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس شراء شركة ديبا المدرجة في ناسداك دبي

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يدرس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية شراء شركة التصميم الداخلي “ديبا” المدرجة في ناسداك دبي، وذلك لتجهيز الفنادق تحت الإنشاء في المملكة، بحسب مصادر لوكالة .
وإذا جرى التوصل إلى اتفاق، فستحول شركة ديبا إلى شركة خاصة، وسيكون هذا هو الشطب الثالث لشركة مدرجة من سوق دبي هذا العام ، بعد دي إكس بي إنترتينمنتس وموانئ دبي العالمية.
ولدى ديبا أسهم متاحة للتداول بنسبة 40% تقريبًا ويبلغ رأس مالها نحو 36 مليون دولار .
يأتي هذا في ظل سعي المملكة العربية السعودية إلى تطوير صناعة السياحة كجزء من تنويع الاقتصاد، إذ تشمل مشاريع ديبا السابقة في دبي تجهيز برج خليفة ومنتجع أتلانتس في دبي.
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