بنك القاهرة يطلق 4 قوافل طبية لمرضى العيون في محافظة المنيا بالتعاون مع الروتاري

دوت الخليج – أطلق بنك القاهرة 4 قوافل طبية لمرضى العيون بصعيد مصر، بالتعاون مع مؤسسة روتاري مصر.

وتستهدف القوافل الطبية إجراء الكشف الطبي وعمليات عيون لنحو 600 سيدة من محدودي الدخل بالمناطق الأكثر فقرا بصعيد مصر.

وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أهمية تنظيم القوافل الطبية، والتي تأتي في إطار حرص البنك على دعم المنظومة الصحية وتأمين وصول الخدمات الصحية إلى أكبر شريحة من الأسر الأكثر استحقاقا من خلال تقديم خدماتها في مجالات العلاج والتوعية.

وتابع فايد: “نحرص دائما على أن تغطي مبادراتنا المجتمعية مختلف المجالات، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، وتقديم يد العون والمساندة الكاملة للمستحقين، وتقديم حياة أفضل لهم”.

وأشار إلى أنه من المقرر تخصيص القوافل هذا العام للمستحقات من سيدات مصر بمحافظة المنيا نظرا لكثرة حالات الإصابة بأمراض العيون بين المستفيدات.

وبدورها، قالت هايدي النحاس، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة بالبنك، إن عمليات العيون جزء لا يتجزأ من قوافل الخير التي ينظمها بنك القاهرة سنويا، مؤكدة حرصه على الوصول للمستحقين فى محافظات الجمهورية كافة مع التركيز بصفة خاصة على الصعيد من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة روتاري مصر.

وسبق لبنك القاهرة رعاية المستشفى الخيري العام، والذي نظمه الروتاري داخل 8 من محافظات الوجه القبلي، والتى شملت كل من: أسوان، والأقصر، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، وقنا، وسوهاج والجيزة، وتضمنت نحو 15 عيادة متخصصة وعدد من الوحدات، بالإضافة إلى فريق من الأطباء والممرضين مع تنفيذ برامج توعية وتدريب وبرامج دعم اقتصادي واجتماعي.