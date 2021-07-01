وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد عن عمر ناهز 88 عاما

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أ ش أ – توفي وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد، مساء الأربعاء، عن عمر ناهز 88 عامًا.
وذكرت عائلته في بيان نقلته صحيفة “ذا هيل” الأمريكية أن رامسفيلد، الذي خدم في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش خلال حرب العراق و غزو أفغانستان، توفي محاطا بعائلته في مدينة نيو مكسيكو الأمريكية.
وأضاف البيان: “بحزن شديد نشارك معكم خبر رحيل دونالد رامسفيلد، رجل الدولة الأمريكي والأب والزوج والجد والجد الأعظم المخلص”.
عُين دونالد رامسفيلد وزيرا للدفاع في يناير 2001 من قبل الرئيس جورج دبليو بوش، ولعب دورًا محوريًا في التخطيط للحرب على أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر وحرب العراق.
وأثار رامسفيلد جدلًا لاستخدام القوات الأمريكية التعذيب وسوء معاملة السجناء العراقيين في سجن أبو غريب، وفقد الدعم السياسي تدريجيا واستقال من منصبه في أواخر عام 2006.
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