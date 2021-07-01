سوفت بنك تجمع أكثر من 7 مليارات دولار من صفقة سندات خارجية

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العربية نت _ قامت مجموعة سوفت بنك بتسعير ثاني أكبر صفقة سندات خارجية من آسيا هذا العام، حيث جمعت حوالي 7.35 مليار دولار من طرح لديون ثنائية العملة.
وباعت شركة التكنولوجيا اليابانية العملاقة 3.85 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار، وأخرى بـ2.95 مليار يورو (3.5 مليار دولار) يوم أمس الأربعاء، مما يجعلها في المرتبة الثانية من حيث الحجم بعد صفقة أبرمتها شركة Nippon Telegraph & Telephone في فبراير، وفق “بلومبرج”.
وكانت هذه أول صفقة ديون خارجية من قبل سوفت بنك منذ عام 2018.
وسجلت سوفت بنك أكبر ربح ربع سنوي لشركة يابانية في وقت سابق من هذا العام، مدفوعة بمكاسب في ذراعها الاستثمارية. ودخلت الشركة، التي أسسها وقادها ماسايوشي سون، إلى أسواق الدين في وقت مثالي حيث سجلت عائدات الديون الدولارية ذات التصنيف الضعيف في الولايات المتحدة انخفاضًا قياسيًا، واقتربت أسهم التكنولوجيا من مستوى قياسي مرتفع.
وسعرت سوفت بنك 405 مليارات ين (3.6 مليار دولار) من سندات الدين في وقت سابق من يونيو، في أكبر طرح سندات لهذا العام في سوقها المحلية.
وكانت مجموعة سوفت بنك أكبر مصدر منفرد في سوق سندات الشركات اليابانية في العقد الماضي، حيث جمعت أكثر من 6 تريليونات ين، الجزء الأكبر من ذلك من مستثمرين أفراد.
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