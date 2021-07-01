جي بي غبور أوتو تشعل ماراثون المنافسة بإطلاق السيارة هافال 2022

شاهندة إبراهيم _ أطلقت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لسيارات جريت وول الصينية، مركبات هافال موديل 2022 من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، والتي تتمتع بالعديد من عوامل الأمان، والسلامة، والتكنولوجيا الذكية المبتكرة، والجودة العالية، والتي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

وبحسب بيان الشركة، يأتي إطلاق هافال بالسوق المصرية في إطار خطة جي بي غبور أوتو لتعزيز القطاع بكل ما هو جديد بمختلف الموديلات والفئات لدعم احتياجات المستهلك المصري، وبما يعود بالنفع على القطاع والاقتصاد المصري بصورة عامة، وعليه تقدم جي بي أوتو السيارة هافال من خلال طرازين هما هافال H6، وجوليون بأسعار تنافسية ليمثلا إضافة قوية لسوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

وتتميز سيارات هافال الجديدة بتصميم مستقبلي وديناميكي جديد يميزها عن كافة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV الأخرى، إلى جانب الأداء القوي والتكنولوجيا المبتكرة المخصصة من أجل شعور المستخدم براحة البال الكاملة ومتعة القيادة على الطريق، وتحرص مجموعة جي بي أوتو على تقديم كل ما هو جديد للسوق والمستهلك المصري في إطار استراتيجيتها التي تؤمن بضرورة تعزيز قطاع المركبات.

وفي هذا الإطار قال فريد فاضل، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات السيارات لمجموعة جي بي غبور أوتو: “سعداء بإطلاق واحدة من أهم السيارات العالمية في قطاع SUV، وكلنا ثقة أن مصر ستكون سوق واعد لتلك السيارة وسوف تنال إعجاب العملاء وتنافس بقوة في السوق المصري، فإن استراتيجية الدولة حاليًا تعمل بشكل كبير على فتح مجالات جديدة بسوق السيارات لزيادة التنافسية، وتقديم كل ما هو أفضل للمستهلك، ولذلك نحن في جي بي غبور أوتو نعمل بشكل مكثف ووفق دراسات متعمقة لسوق السيارات المصري واحتياجات وتطلعات العملاء، كما نحرص على تقديم منتجات مبتكرة ومختلفة ذات جودة وكفاءة عالية تلبي تطلعات عملائنا وفقًا لشرائحهم المختلفة “.

وأضاف فاضل: “أن هافال تمثل علامة تجارية عالمية احترافية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، حيث تعد واحدة من العلامات التجارية الأربع لشركة جريت وول GWM الصينية، وقد أصبحت علامة تجارية مستقلة في عام 2013، ولديها مجموعة منتجات قوية تغطي جميع قطاعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وهو ما ساعدها على أن تكون العلامة التجارية الصينية الأولى للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV التي استطاعت بيع 5 ملايين سيارة عالمياً، ونحن نثق تمامًا أن طرازي: هافال H6، وجوليون سيمثلان إضافة قوية لسوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV المصري.

ومن جانبه عبر كيڤين ليو، مدير عام منطقة شمال افريقيا بشركة جريت وول موتورز، عن سعادته بإطلاق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV من هافال بالسوق المصري عبر وكيلها الحصري جي بي أوتو، موضحاً أن هافال تعد علامة تجارية عالمية، حيث قامت بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة أجنبية، فضلاً عن بيع 5 ملايين سيارة عالميًا وهو ما يؤكد تمتع سيارات هافال بجودة عالية، فمنذ أن أطلقت هافال سيارتها الأولى في يونيو 2005، التزمت باستراتيجية “التركيز والتفاني والتخصص” وذلك لتحديث منتجاتها بصورة مستمرة باستخدام أحدث التكنولوجيات فضلًا عن خلق تجربة قيادة فريدة من نوعها.

وتقدم جي بي أوتو السيارة هافال H6 للسوق المصري في 4 فئات “ستاندرد، ديلوكس، ديلوكس SR، هاي ديلوكس”، وتتميز هافال H6 بتوفير مساحة ركوب واسعة ومريحة، حيث تعتمد على قاعدة عجلات بطول 2,738ب مم، ويبلغ الطول الكلي للسيارة 4,653 مم، وعرضها الكلي 1,886 مم، وارتفاعها الكلي 1,730 مم، كما تعتمد هافال H6 على نظام التعليق الأمامي McPherson، ونظام التعليق الخلفي Multilink Independent، ونظام التوجيه EPS (Electronic Power Steering). كما تأتي بمحرك قوي سعة 1.5T “لتر”، يولد قوة 151 حصاناً عند 5,500-6000 لفة في الدقيقة، و230 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 1,400-3,000 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركةWET DCT 7 سرعات لتوفر السيارة آداء قوي مع أعلى مستويات الحماية والأمان في أي سيناريو للوقوف.

كما تقدم مجموعة جي بي أوتو السيارة جوليون للسوق المصري في أربعة فئات هي “ستاندرد، ديلوكس، ديلوكس SR، هاي ديلوكس”، تتميز بأسعار تنافسية وأداء فائق وتكنولوجيا ذكية، حيث توفر السيارة العديد من الامكانيات التكنولوجية الحديثة والتي تعد نقلة نوعية في سوق السيارات مثل نظام الركن الذاتي ونظام تثبيت السرعة الذكي ونظام المساعدة في تغير المسار ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي.

كما تتمتع جوليون بمحرك قوي سعة T1.5 “لتر”، يولد قوة 148 حصان عند 5600-6000 لفة في الدقيقة، وتشمل نفس وسائل الأمان والسلامة وأنظمة الترفيه التي زودت بها هافال H6، وجنوط سبور مقاس 17 أو 18 بوصة حسب الفئة، وتعتمد هافال جوليون على قاعدة عجلات 2,700 مم، ويبلغ الطول الكلي للسيارة 4,472 مم، وعرضها الكلي 1,841 مم، وارتفاعها الكلي 1,619 مم، وتبلغ السعة التخزينية لصندوق الأمتعة 337-1,113 لتر.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة جي بي غبور أوتو توفر أعلى مستوى من خدمات البيع والصيانة وقطع الغيار، من خلال أكبر شبكة متكاملة من صالات العرض ومراكز الصيانة ومنافذ بيع قطع الغيار الموزعة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الجمهورية.