نمو أنشطة مصانع منطقة اليورو في يونيو

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سي إن بي سي _ زاد نشاط التصنيع في منطقة اليورو في يونيو بأسرع وتيرة مسجلة حسبما أظهره مسح الخميس 1 يوليو أوضح أيضا أن المصانع واجهت أكبر زيادة في تكاليف المواد الخام فيما يزيد كثيرا عن عقدين.
وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 63.4 في يونيو من 63.1 في مايو أيار، وهي قراءة تتجاوز التقدير الأولي البالغ 63.1 وتمثل أعلى قراءة منذ بدء إجراء المسح في يونيو 1997.
وقال كريس وليامسون كبير اقتصاديي الشركات لدى آي.إتش.إس ماركت “واصلت الصناعات التحويلية في منطقة اليورو نموا لم تشهده في تاريخ المسح البالغ نحو 24 عاما في يونيو مع ارتفاع الطلب والتخفيف الجديد لقيود احتواء كوفيد-19”.
وبسبب نقص حاويات الشحن وتأثر سلاسل الإمداد بشدة من الجائحة، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 88.5 من 87.1 مسجلا أعلى مستوى في تاريخ المسح.
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