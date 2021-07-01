طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 364 ألفا

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– تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين هبط تسريح العاملين إلى أدنى مستوى في 21 عاما في يونيو مع تمسك الشركات بموظفيها في ظل نقص للعمالة.
وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت 51 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 364 ألفا للأسبوع المنتهي في 26 يونيو.
لكن وتيرة التراجع أخف من مايو، عندما تراجعت الطلبات إلى ما دون 400 ألف للمرة الأولى منذ مارس 2020 عندما أُجبرت أنشطة الأعمال غير الضرورية على الإغلاق لإبطاء الموجة الأولى من كوفيد-19.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا 390 ألف طلب في أحدث أسبوع.
وفي تقرير ثان، قالت شركة تشالنجر، جراي آند كريسماس لمساعدة الموظفين على الانتقال لوظائف جديدة إن تسريح العاملين المعلن من قبل أرباب العمل في الولايات المتحدة تراجع 16.7 بالمئة إلى 20476 في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2000.
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