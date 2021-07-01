مكاسب العالمية القابضة تقفز بسوق أبوظبي 0.9% نهاية التعاملات

وكالات _ بلغت أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية مستوى قياسيا مرتفعا يوم الخميس، إذ واصل سهم الشركة العالمية القابضة سلسلة مكاسب عقب إدراج وحدتها التابعة ألفا ظبي.

زاد سهم الشركة العالمية القابضة نحو 28 بالمئة في الأسبوع الحالي بعد طرح أولي لأسهم ألفا ظبي القابضة التي تملك فيها العالمية حصة 45 بالمئة.

وربح مؤشر أبوظبي 0.9 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم العالمية 3.4 بالمئة.

وتعمل الشركة العالمية في مجالات تتنوع من الرعاية الصحية إلى الزراعة، وقادت نموا قويا في مركزها المالي بفضل توسع سريع في أنحاء قطاعات أنشطة رئيسية مختلفة.

وتشارك وحداتها التابعة بقطاع الرعاية الصحية في علاج المصابين بكوفيد-19 في الإمارات، وكذلك في حملة الاختبار والتطعيم وفقا للتقرير السنوي للشركة العالمية القابضة.