فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

فازت مصر بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، كما حصلت على عضوية جميع اللجان الفنية الخمس وهي النقل الجوي، والسلامة الجوية، وأمن الطيران، والملاحة الجوية، والبيئة.

وقد شاركت مصر في اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني في دورته الـ 63 وجمعيتها العامة العادية في دورتها رقم 26 بمدينة الرباط بالمغرب بوفد مصري رفيع المستوى برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وعضوية كل من الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى والأستاذ مجدى جلال رئيس الادارة المركزية للنقل الجوى بسلطة الطيران المدني.

وأكد وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، في بيان، أن الوزارة تقوم بدور محوري في صناعة الطيران المدني على المستويين العربية والإقليمي، وتسعى – دائماً – للمشاركة في تعزيز التعاون بين الأشقاء العرب فى مجالات الطيران المدنى المختلفة.

وخلال انعقاد الجمعية العامة للمنظمة والتي تعقد يومي (1 و2 يوليو) تجرى مناقشة الموضوعات والملفات الهامة الخاصة بصناعة النقل الجوي الدول على مستوى الدول العربية و انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة ولجانها الفنية و دراسة الهيكل التنظيمي الجديد للمنظمة مع مشروع الوصف الوظيفي وكذا الخطة الاستراتيجية العامة للمنظمة للفترة 2020-2022. وكذا مناقشة التدابير المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وآليات تعافي وانتعاش قطاع الطيران المدني.

والمنظمة العربية للطيران المدني هي منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية فى مجال الطيران المدني وتطويره.

ويصل عدد الدول الأعضاء إلى 21 دولة عربية، كما يضم هيكل الهيئة: جمعية عامة، ومجلسا تنفيذيا، وإدارة عامة، وخمس لجان مكونة من خبراء متخصصين يمثلون الدول الأعضاء.

وتتمثل أهداف المنظمة فى تزويد سلطات الطيران المدني فى الدول الأعضاء بإطار للعمل المشترك من أجل وضع تخطيط عام للطيران المدنى بين الدول العربية قصد تنمية وتأمين سلامته والنهوض بالتعاون والتنسيق الواجب بين الدول الأعضاء فى مجال الطيران المدني، ووضع الأسس الكفيلة بذلك ليكون ذي طابع موحد، والعمل على تنمية وتطوير الطيران المدني العربي.