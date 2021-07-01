بنك يو بي إس السويسري يجدد الهجوم على العملات المشفرة ويحذر المستثمرين

وكالات _ جدد بنك يو بي إس السويسري هجومه على العملات المشفرة، حيث أصدر مذكرة نُشرت الإثنين الماضي ،حدد فيها العديد من الحجج التي تدع الناس على توخي الحذر من تلك العملات.

وأكد البنك مجددًا على وجهة نظره بأن العملات الرقمية هي “سوق مضاربة”، وقال إن اللوائح التنظيمية تشكل أكبر خطر على الأصول الرقمية.

وتذكر أنه في بداية الشهر، انخرطت الصين في حملة ضد تعدين وتداول العملات المشفرة، والتي لعبت دورًا كبيرًا في المرحلة الهبوطية التي تمر بها بيتكوين حاليًا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، علمنا أيضًا أن الجهات التنظيمية المالية البريطانية قد أصدرت أوامر لمنصة بينانس، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، بوقف أنشطتها المنظمة في البلاد.

وحذر بنك يو بي إس من أن تغيير معنويات المستثمرين أو الإجراءات الصارمة التنظيمية يمكن أن يؤدي إلى انفجار أسواق العملات المشفرة الشبيهة بالفقاعات.

وأضاف: “نعتقد أنه يجب على المستثمرين تجنب المضاربة في العملات المشفرة والنظر في العوائد المعدلة حسب المخاطر قبل شراء أصول بديلة.”

وأفاد البنك أيضًا: “إن احتمالية تحقيق مكاسب كبيرة قد تغري المستثمرين، لكننا نعتقد أن المضاربة بالعملات المشفرة مقامرة وليست استثمارًا”.

فيما نصح بنك يو بي إس المستثمرين الذين يبحثون عن التعرض لأصول الدفع الرقمية بالتفكير في التكنولوجيا المالية، والتي نعتقد أنها يجب أن تستفيد من النمو الهيكلي.