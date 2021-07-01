مال وأعمال

أوبك+ تؤجل الاجتماع بشأن إنتاج النفط بعد تحفظات إماراتية

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– قالت مصادر اليوم الخميس، إن وزراء أوبك+ اتفقوا على تأجيل اجتماعهم الوزاري المقرر إلى يوم الجمعة لإجراء مزيد من المشاورات بشأن سياسة إنتاج النفط.

وقال مصدران، إن الاتفاق على التأجيل جاء بعد تحفظات من الإمارات تتعلق بمقترحات لتمديد اتفاق أوبك+ بشأن القيود على الإمدادات من تاريخ انتهائها الحالي في أبريل 2022 إلى نهاية العام المقبل.

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وقال مصدر في أوبك+ إن الإمارات اقترحت أن تراجع أوبك+ خط أساس الإنتاج المستخدم في حساب تخفيضات الإنتاج.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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