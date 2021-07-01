أوبك+ تؤجل الاجتماع بشأن إنتاج النفط بعد تحفظات إماراتية

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– قالت مصادر اليوم الخميس، إن وزراء أوبك+ اتفقوا على تأجيل اجتماعهم الوزاري المقرر إلى يوم الجمعة لإجراء مزيد من المشاورات بشأن سياسة إنتاج النفط.
وقال مصدران، إن الاتفاق على التأجيل جاء بعد تحفظات من الإمارات تتعلق بمقترحات لتمديد اتفاق أوبك+ بشأن القيود على الإمدادات من تاريخ انتهائها الحالي في أبريل 2022 إلى نهاية العام المقبل.
وقال مصدر في أوبك+ إن الإمارات اقترحت أن تراجع أوبك+ خط أساس الإنتاج المستخدم في حساب تخفيضات الإنتاج.
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