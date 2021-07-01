الأسهم الأمريكية تواصل الصعود.. وستاندرد آند بورز 500 يقفز لأعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق

– أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية اجلسة اليوم الخميس على ارتفاع، وبلغ ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق للمرة السادسة على التوالي، إذ بدأ ربع السنة الجديد والنصف الثاني منها ببيانات اقتصادية إيجابية وانتعاش واسع النطاق.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير التوظيف الذي يحظى بمتابعة وثيقة ويصدر يوم الجمعة.

لكن انخفاض أسهم التكنولوجيا، والذي قادته أسهم الرقائق الإلكترونية، قلص من مكاسب ناسداك.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 131.02 نقطة بما يعادل 0.38 بالمئة إلى 34633.53 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 22.44 نقطة أو 0.52 بالمئة إلى 4319.94 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 18.42 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 14522.38 نقطة.