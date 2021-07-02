مال وأعمال

صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 7% في 2021

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

– رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2021 بشكل كبير إلى سبعة بالمئة اليوم الخميس من 4.6 بالمئة توقعها في أبريل، وذلك بسبب الدعم المالي والنقدي غير المسبوق.

وقال صندوق النقد الدولي، إن التوقعات المعدلة تمثل أسرع وتيرة نمو للولايات المتحدة في جيل.

CSR_2021

ورفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في 2022 إلى 4.9 بالمئة، ارتفاعا من توقعاتها السابقة عند 3.5 بالمئة في أبريل.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 7% في 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

قد تقرأ أيضا