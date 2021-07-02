الدولار الأمريكي يبلغ أعلى مستوى في 3 أشهر قبل بيانات الوظائف

– بلغ الدولار الأمريكي اليوم الجمعة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، إذ يراهن المتعاملون على أن بيانات قوية لسوق العمل في الولايات المتحدة قد تدفع العملة للارتفاع أكثر.

ومؤشر الدولار على مسار تحقيق مكسب أسبوعي آخر بنحو واحد بالمئة. والارتفاع هو الرابع في خمسة أسابيع. وربح المؤشر 0.1 بالمئة خلال الجلسة وبلغ 92.699.

وتعززت العملة الأمريكية بوجه عام منذ فاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسواق الشهر الماضي بالتلميح لأنه قد يشدد السياسة النقدية في وقت أبكر من المتوقع لكبح التضخم.

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف الأمريكية في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن يُظهر زيادة قوية بمقدار 700 ألف وظيفة، فيما يتأهب المتعاملون لأي مفاجآت.

وقال محللو العملات لدى إم.يو.إف.جي في مذكرة “أسواق الصرف الأجنبي أصبحت بالتأكيد أكثر حساسية تجاه البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة”.

وبلغ الدولار مستوى مرتفعا جديدا لثلاثة أشهر مقابل اليورو قبل التقرير، وزاد 0.2 بالمئة خلال الجلسة إلى 1.18235 دولار. واستقرت العملة بصفة عامة مقابل الين والجنيه الإسترليني.