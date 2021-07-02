صندوق المعاشات الياباني يسجل عائدا قياسيا بقيمة 339 مليار دولار في 12 شهر

بلومبرج _ سجل أكبر صندوق ياباني للمعاشات على مستوى العالم عائدا قياسيا للعام المالي، الذي انتهى في مارس الماضي، مما يعزز أصوله لأعلى مستوى قياسي، متجاوزا مؤشره القياسي للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

حقق صندوق استثمار المعاشات الحكومي الياباني مكاسب في استثمارته بنسبة 25 في المائة، أو 37.8 تريليون ين(339 مليار دولار)، في الأشهر الـ12 التي انتهت في مارس الماضي، وهو الأعلى منذ أن بدأ الصندوق إدارة احتياطي المعاشات في البلاد في عام 2001 .

كانت الأسهم في الخارج، أفضل الأصول من حيث الأداء في تلك الفترة، حيث حققت عائدا بنسبة 59.4 في المائة، ثم عائدا بنسبة 41.6 في المائة في الأسهم المحلية.

وحققت الديون في الخارج مكاسب بنسبة 7.1 في المائة، بينما خسرت الديون اليابانية بنسبة 0.7 في المائة.

وتجاوزت عائدات الصندوق مؤشرا قياسيا مجمعا بنسبة 0.3 في المائة.