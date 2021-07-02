اتساع عجز التجارة التركي إلى 2.89 مليار دولار في يونيو

– قالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن العجز التجاري التركي اتسع 1.04 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.89 مليار دولار في يونيو وفقا لنظام التجارة العام، بينما انخفض 11.4 بالمئة إلى 21.16 مليار دولار في النصف الأول.

وبلغت الصادرات في يونيو 46.9 بالمئة إلى 19.77 مليار دولار، بعد أن تضررت قبل عام مع تأثر تجارة أنقرة مع أكبر شركائها سلبا بفعل الجائحة.

وارتفعت الواردات 38.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 22.66 مليار دولار في يونيو.