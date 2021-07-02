الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع خلال يونيو

وكالات _ تسارع نمو الوظائف الأمريكية في يونيو إذ رفعت الشركات، التي تسعى جاهدة لزيادة الإنتاج والخدمات في ظل طفرة في الطلب، الأجور وقدمت حوافز لاستقطاب الملايين من الأمريكيين المترددين في العودة مجددا إلى القوة العاملة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها للتوظيف الذي تتم متابعته عن كثب اليوم إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية ارتفعت 850 ألفا الشهر الماضي بعد أن ارتفعت 583 ألفا في مايو. وارتفع معدل البطالة إلى 5.9 في المائة من 5.8 في المائة في مايو.

ومعدل البطالة مُقدر بأقل من حقيقته بفعل أناس يصنفون أنفسهم خطأ بأنهم “يعملون لكنهم متغيبون عن العمل”. وبلغت الوظائف المتاحة رقما قياسيا عند 9.3 مليون.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.3 في المائة الشهر الماضي بعد أن ارتفع 0.4 في المائة في مايو وبذلك تصل الزيادة على أساس سنوي للأجور إلى 3.6 في المائة من 1.9 في المائة في مايو.

وتأثر النمو السنوي للأجور على نحو إيجابي بما يُطلق عليه تأثيرات الأساس عقب انخفاض كبير في يونيو الماضي.

ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي أنهى الربع الثاني في حالة من زخم النمو القوي، عقب أن باتت إعادة الفتح ممكنة بفضل التطعيم للوقاية من كوفيد-19.

وتم تلقيح ما يزيد عن 150 مليون شخص بالكامل مما أدى إلى رفع القيود ذات الصلة بالجائحة المفروضة على الشركات وإلزامية وضع الكمامات.