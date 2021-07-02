الأسهم الأمريكية تقفز عند الفتح بعد بيانات قوية للوظائف

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– بلغ المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك مستوى قياسيا مرتفعا عند الفتح اليوم الجمعة بعد تقرير شهري للوظائف جاء أفضل من التوقعات إذ رفعت الشركات الأجور وقدمت حوافز لجذب الملايين من الأمريكيين المترددين في العودة إلى العمل مجددا إلى القوة العاملة.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 8.9 نقطة أو ما يعادل 0.03بالمئة إلى 34642.42 نقطة.
وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 6.7 نقطة أو ما يعادل 0.15 بالمئة إلى 4326.6 نقطة.
بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 60.6 نقطة أو ما يعادل 0.42 بالمئة إلى 14582.983 نقطة.
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