انتعاش قوي لطلبيات المصانع الأمريكية في مايو

سي إن بي سي _ سجلت الطلبيات الجديدة على السلع المصنعة في الولايات المتحدة انتعاشا كبيرا في مايو ، فيما ظل إنفاق الشركات على المعدات قويا، على الرغم من الاختناقات في سلاسل الإمداد.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة إن طلبيات المصانع ارتفعت 1.7 بالمئة في مايو بعد انخفاضها 0.1 بالمئة في أبريل .

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا انتعاش طلبيات المصانع 1.6 بالمئة.

وزادت الطلبيات 17.2 بالمئة على أساس سنوي.

يمثل قطاع الصناعات التحويلية 11.9 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي.